تكنولوجيا: شاومي تخطط لإطلاق هاتف MI CC9 في الأسواق العالمية بعنوان MI 9 LITE

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد اليوم على خطط شاومي لإطلاق هاتف MI CC9 قريباً إلى الأسواق العالمية بعنوان MI 9 LITE، كما أكد التقرير على ظهور MI 9 LITE في قوائم هواتف الأندوريد في جوجل.
بعد أن قدمت شركة شاومي كلاً من هاتفي Mi CC9 وMi CC9e في السوق الصيني، تخطط الشركة لإطلاق أحد الهاتفين في الأسواق العالمية بعلامة تجارية جديدة.
ولقد جاء التقرير الجديد عبر Mishaal Rahman رئيس تحرير مطوري XDA، حيث أشار في تغريدة إلى أن هاتف Mi 9 Lite ظهر في قوائم جوجل لهواتف الأندوريد، أيضاً من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بنفس مواصفات الإصدار الأصلي Mi CC9 الذي قدم في السوق الصيني.
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