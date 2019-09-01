شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام .. ويندوز 10 يحصل على 50% من نسبة انتشار أنظمة مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الأبحاث السوقية Netmarketshare عن أرقامها لشهر أغسطس 2019، فبعد إطلاق نظام Windows 10 للعملاء، تمكن نظام التشغيل أخيرًا من الحصول على 50٪ من حصة السوق، وبالانتقال إلى متصفح الويب، شهد كلا من مايكروسوفت Edge وInternet Explorer طفرة بسيطة فى حصة السوق هذا الشهر.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فعلى جانب نظام التشغيل، اكتسب نظام Windows 10 حوالى 2٪ من حصة السوق وهو حاليًا عند 50.99٪، ومن ناحية أخرى، انخفض Windows 7 إلى 30.44٪، ويأتى فى المركز الثالث macOS 10.14 بحصة سوقية تبلغ 5.95٪.

ورغم هذه الأرقام الجيدة لنظام التشغيل، إلا أنه لا يزال يتعين على الشركة دفع ما يقرب من 30٪ من المستخدمين للترقية إلى Windows 10 مع وصول Windows 7 إلى نهاية الدعم.

ولا يزال مايكروسوفت Edge يكافح لكنه سجل عثرة بسيطة فى حصة السوق، أما جوجل كروم، من ناحية أخرى، انخفض إلى 67.22 ٪ يليه موزيلا فايرفوكس الذى يحتل 8.43 ٪ من حصة السوق، ثم يليه برنامج Internet Explorer الذى يجلس بنسبة 7.50٪، ويأتى فى المرتبة الرابعة مايكروسوفت إيدج مع 6.34 ٪ فقط من حصة السوق.