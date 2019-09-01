لماذا تعتبر بطاقات RTX Super هي أقوى بطاقة للألعاب ؟

في الشهر الماضي أطلقت نفيديا بطاقات RTX Super وهي تعتبر الجيل المحسن للغاية من بطاقات RTX الإعتيادية، أطلقت نفيديا هذه البطاقات لتصبح فعلاً بطاقات خارقة ولتصبح أقوى البطاقات الموجودة والمتاحة حالياً بأفضل أداء مقابل سعر والأهم بأكثر أداء إحترافي وثابت مع جميع الألعاب الموجودة حالياً على الساحة.

إنطلقت الآن جميع بطاقات RTX Super الجديدة بدايةً من من Rtx 2060 Super وإنتهاءً بـ Rtx 2080 Super لتسيطر على ساحة البطاقات الرسومية كأقوى بطاقات موجودة حالياً دون منافس حتى من بطاقات RTX الإعتيادية ومن خلال هذا المقال سنتحدث معكم عن أهمية هذه البطاقات ولماذا يجب أن تمتلك بطاقة Rtx Super إن كنت قررت أن تشتري بطاقة رسومية جديدة.

لماذا يجب أن تنتقي بطاقات RTX Super دوناً عن غيرها :

مثل كل تقنية جديدة تظهر في هذه الأيام بدأت تقنية RTX صغيرة وغير مدعومة من الكثير من الألعاب ولكن اليوم وبعد أقل من عام من إنطلاقها رسمياً أصبحت هذه التقنية مدعومة من كافة الألعاب والعناوين الهامة والكبيرة في عالم الألعاب الرقمية ولازلت العناوين الأكبر قادمة !

كما أن تقنيات RTX قادرة على تغيير شكل عالم الألعاب تماماً وتغيير مستوى الصناعة بشكل كبير، يمكنك ملاحظة هذا بسهولة عند مقارنة الألعاب التي تدعم التقنية أثناء تشغيلها فستشعر أنك تعيش في عالم اللعبة ولست مجرد مشاهد من الخارج، كما أن هذه التقنيات تعتبر هي تقنيات المستقبل.

أصبحنا الآن على أعتاب جيل جديد من منصات الألعاب المنزلية التي يتم التطوير لها خصيصاً وهذه المنصات ستستخدم تقنية مماثلة وإن لم تكن بنفس الجودة أو القوة الموجودة في تقنيات RTX لذا فإنك وقبل أن تشعر ستجد أن جميع الألعاب أصبحت تدعم تقنيات تتبع الأشعة والـ RTX بالإضافة بالطبع إلى تقنيات الذكاء الصناعي متمثلة في DLSS التي تسمح لك بزيادة دقة اللعبة دون التأثير على أداءها بشكل كبير، كل هذه التقنيات الجديدة أصبحت مقياساً جديداً في عالم الألعاب وأنت الآن تمتلك فرصة لتجرب تقنيات المستقبل اليوم !

وإن كانت هذه القوة وهذه التقنيات المستقبلية متاحة لجميع بطاقات RTX لماذا يجب أن ترضى بالبطاقات الأضعف؟ بطاقات RTX Super هي البطاقات الأقوى على الإطلاق حالياً مع أداء مميز وقوي للغاية وهي طريقك الوحيد لتتمكن من الوصول إلى أداء 60 إطار في الثانية على دقة 1440p التي أصبحت الآن أقل دقة يمكنك أن تستمع باللعب عليها .

بطاقات RTX Super تقدم أداء أقوى بنفس السعر :

جميعنا نبحث عن الأداء الأقوى أليس كذلك ؟ جميعنا نرغب في الحصول على أقوى أداء يمكننا أن نحصل عليه من البطاقات الرسومية بأفضل سعر يمكننا دفعه، وهذا ما تأتي لنا بطاقات RTX Super لتوفره، حيث صدرت البطاقات بعتاد أقوى من ناحية عدد المعالجات الرسومية Cuda Cores بالإضافة إلى الترددات المبدأية والأهم جحم أكبر للذواكر وسعر أعلى في الأداء مع مختلف البطاقات وإستهلاك طاقة أفضل ومرشد أكثر.

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وإن لم تكن راضياً بالأداء الذي تحصل عليه من البطاقة عندما تصل إليك من المصنع يمكنك إذاً كسر سرعتها بشكل يدوي ليناسب أداءها متطالبتك أنت خصيصاً، هذا لأن بطاقات RTX super تأتي بتصميم مميز للغاية لمراوح التبريد الخاصة بها تمكنها من تقديم أداء أفضل في التبريد مقارنةً بالبطاقات الحمراء المنافسة التي تأتي بتصميم مراوح Blower يعتمد على ضخ كمية هواء أكبر ولكن على حساب إستهلاك الطاقة والضجة التي تسببها البطاقات والتي ستعطيك إحساساً بأن جهاز الكومبيوتر على وشك الطيران أو الإنفجار.

ولكن بطاقات RTX super ستقدم أداءً أفضل في التبريد مع ضجة أقل بكثير وتكاد لا تسمع من خلال وضع كسر السرعة الخاص الذي يأتي مدمجاً بها.

إستهلاك طاقة أقل لأداء أكثر ثباتاً :

جميع البطاقات الرسومية تعمل بترددات مختلفة في نفس الوقت وهذا يعني أن البطاقة تغير ترددها بناءً على تغيير مستوى الضغط أو مستوى الأداء المطلوب منها، ولكن لا يمكنك بأي حال من الأحوال أن تقول بأن أعلى أداء تصل إليه البطاقة هو الأداء الثابت لها، أي أنها إن وصلت لتردد عالي وقوي ولكن لم تحافظ على وجودها في هذا التردد ثم عادت لتؤدي بنفس التردد القديم البطيء فلا يمكنك أن تطلق على هذا الوضع Gamer Clock وتقول بأن البطاقة تعمل بهذا التردد بشكل مستمر، بطاقات RTX Super تعمل بنظام عكس هذا تماماً فهي تصل إلى أعلى تردد يمكنها الوصول إليه بشكل ثابت ومستقر وتحافظ على أداءها بهذا الثبات المميز والتردد العالي لتضمن بأنك ستحصل على أعلى أداء ثابت ومستقر دائماً.

كل هذا الأداء العالي والمستقر الثابت يأتي بإستهلاك طاقة أقل من جميع المنافسين الموجودين حالياً وببطاقات خضراء أقل حمرة في درجات الحرارة من المنافسين وستجد أن درجات حرارة بطاقتك دائماً في المنطقة الخضراء على عكس المنافسين في المنطقة الحمراء دائماً.

نظام Geforce بيئي متكامل :

أصبح الآن نظام Geforce نظاماً بيئياً كاملاً لا تحتاج للخروج منه أبداً، لا تحتاج إلى أن تذهب إلى برنامج طرف ثالث حتى تحصل على إمكانية تسجيل المقاطع الهامة أو حتى مشاركة الصور والتعديل عليها مباشرةً والبث مباشرةً من داخل اللعبة.

كما أن الألعاب التي تنتمي إلى هذا النظام البيئي تتيح لك دائماً إمكانية تغيير الكثير من خصائصها لتختلف تماماً عن باقي المنافسيين وعن باقي الألعاب الموجودة والتي لا تدعم هذا النظام البيئي المتكامل.

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