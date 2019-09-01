شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تختار طالب لمشاهدة هبوط مركبة الفضاء تشاندرايان -2 على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم اختيار مانوجيا سينج سويانش الطالب الهندى من قبل منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لمشاهدة هبوط تشاندرايان -2 على سطح القمر مع رئيس الوزراء ناريندرا مودى.

ويعد سويانش واحدا من بين 60 طالبًا تم اختيارهم من جميع أنحاء البلاد لمشاهدة مهمة قمر الهند الطموحة Chandrayaan-2 وهى تهبط على سطح القمر بجانب رئيس الوزراء مودى في مقر ISRO في بنجالورو في 7 سبتمبر.

وقالت ISRO فى خطابها للطالب: "يسر ISRO إبلاغك بأنه تم اختيارك لمشاهدة الهبوط التاريخي لقمر Chandrayaan-2 في الساعات الأولى من يوم 7 سبتمبر 2019 في مركز التتبع ISRO بنجالورو، بحضور رئيس وزراء الهند شري ناريندرا مودي جي، وعليك الوصول إلى بنجالورو بحلول الساعة 1400 يوم الجمعة 6 سبتمبر مع أحد الوالدين".

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أجرت ISRO "مسابقة الفضاء" للطلاب من المستوى الثامن إلى المستوى العاشر، وفاز الطفل الذي حصل على أكبر عدد من الإجابات الصحيحة في 10 دقائق، إذ أجريت هذه المسابقة لتعزيز الوعي بين الأطفال حول برنامج الفضاء الهندي الطموح.

جدير بالذكر من المتوقع أن يؤدي هبوط الطائرة "تشاندرايان -2" إلى جعل الهند الدولة الرابعة في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي والصين، التى تهبط على سطح القمر.