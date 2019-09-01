تكنولوجيا: تسريبات تؤكد المواصفات الرئيسية لهاتف Galaxy M30s المرتقب من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت مواصفات هاتف Galaxy M30s الرئيسية في قوائم Android Enterprise مؤخراً، والتي تؤكد على أن الهاتف يأتي بحجم 6.4 إنش في الشاشة مع نتوء علوي للكاميرة الأمامية.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة قريباً، حيث رصد هاتف Galaxy M30s في قوائم Android Enterprise من جوجل.

ويأتي هاتف Galaxy M30s بحجم 6.4 إنش في الشاشة مع دقة عرض 1080 بيكسل، كما يعمل بنظام تشغيل Android Pie، ويضم ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت.

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كما تؤكد قائمة مواصفات الهاتف على وجود مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، إلا أن هاتف M30s لا يدعم تقنية NFC، أيضاً يتميز الهاتف بنتوء علوي في الشاشة.

وتأتي الكاميرة الخلفية في هاتف Galaxy M30s بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار يأتي برقاقة معالج Exynos 9610 أو Exynos 9611، ويضم أعلى سعة للبطارية تصل إلى 6000 mAh، ومن المتوقع أيضاً أن ينطلق النموذج الرئيسي من الهاتف بسعر 210 دولار إلى الأسواق.

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