Dead Cells باتت متوفرة على الأجهزة الذكية من Apple

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن فريق التطوير الفرنسي Motion Twin شعر بالحنين للأجهزة الذكية التي انطلق عليها في الأصل، و ها هو يقوم بإطلاق لعبته الحركية المدهشة Dead Cells على الأجهزة الذكية من Apple بأنظمة iOS، بعد أن صدرت على الأجهزة المنزلية و الحاسب الشخصي سابقاً و حققت الكثير من النجاح.
نسخة Apple من اللعبة تدعم التحكم باللمس، كما تدعم أيضاً أدوات التحكم المتخصصة. بالإمكان الوصول إلى صفحة اللعبة على المتجر من هنا. و هي متوفرة بسعر 7.99$.
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