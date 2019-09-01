AMD تتفوق على Nvidia للمرة الأولى منذ 5 سنوات و Intel في الصدارة

فاطمة أيت طالب - دبي - بحسب تقريرٍ جديدٍ من Tomshardware و بيانات Jon Peddie Research، فقد تمكنت شركة AMD من شحن بطاقات رسومية أكثر من شركة Nvidia خلال الربع الثاني من العام الحالي 2019، علماً أن الإحصائية تتضمن كل أنواع البطاقات الرسومية للحواسيب الشخصية، بما يتضمن الوحدات المُدمجة مع المعالج (APU)، و التي لا تمتلك Nvidia وجوداً بارزاً فيها.

آخر مرة شهدت تفوق AMD في المبيعات كانت عندما أطلقت بطاقتها المتميزة Radeon R9 290X، إلا أن Nvidia قلبت الطاولة كلياً عندما أصدرت بطاقاتها الرسومية بمعمارية “ماكسويل”، و منذ ذلك الحين احتكرت نفيديا سوق البطاقات الرسومية بالكامل.

و من الجدير بالذكر أن Intel هي المتفوق بفارق كبير بفضل بطاقاتها الرسومية المُدمجة في الحواسيب المحمولة، و لكن هذه البطاقات لا تحقق نفس العائدات أو الأرباح التي تحققها بطاقات Nvidia ذات الأسعار الباهظة و الجمهور الذي يبحث عن أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا. في الربع الماضي، وصلت عائدات Nvidia لقسم البطاقات الرسومية إلى 1.3 مليار دولار.

هذا ينطبق على Amd أيضاً، لأن Nvidia ما زالت تحتكر الفئة العليا من البطاقات الرسومية بصورة شبه مطلقة.