تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق تحديث جديد لسماعة FreeBuds في فعاليات معرض IFA 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تغريدة نشرت على صفحة هواوي اليوم ألمحت الشركة إلى خططها للإعلان عن تحديث جديد لسماعة FreeBuds اللاسلكية خلال فعاليات IFA 2019.

ينطلق معرض IFA من برلين في 6 من شهر سبتمبر الجاري، ليكشف عن الجديد في عالم التقنية من مختلف الشركات في العالم، وشركة هواوي واحدة من الشركات المشاركة في معرض هذا العام، حيث تستعد لتقدم في فعاليات المؤتمر إصدارها الجديد من المعالجات مع تحديث سماعتها اللاسلكية FreeBuds.

ولقد جاءت تلميحات الشركة في تغريدة نشرت في مقطع فيديو على توتير في صفحة هواوي الرسمية، حيث يكشف مقطع الفيديو القصير عن رقاقات Kirin تظهر في كل جهة لحافظة السماعة اللاسلكية، لذا قد تكون هواوي في طريقها لدعم الإصدار الجديد بمعالج مخصص يحاكي ما قدمت ابل في سماعة AirPods اللاسلكية في معالج W1.

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أيضاً وفقاً لتلميحات هواوي من المقرر يدعم المعالج الجديد تجربة صوتية مميزة في السماعات، لذا قد تأتي سماعة FreeBuds الجديدة بإستجابة أسرع في الإتصال بفضل معالج Kirin الجديد المخصص للسماعات، لذا نترقب مؤتمر هواوي في 6 من سبتمبر لنتعرف يشكل أوضح على تقنيتها القادمة.

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