شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "كلمة" تتسبب فى تغريم الخطوط الكندية 21 ألف دولار.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرمت محكمة فى كندا خطوط الطيران الكندية "إير كندا"، 15 ألف دولار، بعد شكوى زوجين بسبب "كلمة" لم يتم طباعتها على أحزمة الأمان بالفرنسية، مما اعتبر انتهاكا للمساواة فى اللغة داخل البلد التى تتخذ من الإنجليزية والفرنسية لغتين رسميتين.

وبحسب شبكة سى.إن.إن، الأمريكية، السبت، أمرت المحكمة الفيدرالية فى كندا، هذا الأسبوع خطوط الطيرانAir Canada بدفع أكثر من 15000 دولار (21000 دولار كندى) وإرسال خطاب اعتذار رسمى لزوجين يتحدثان الفرنسية فى العاصمة أوتاوا عن انتهاكات متكررة للمساواة فى اللغة.

وتتعلق الدعوى بأكثر من 22 شكوى رفعها ميشيل وليندا ثيبودو ضد شركة الطيران عام 2016.

واشتكى الزوجان من أن كلمة "Lift" كانت محفورة على أحزمة الأمان فى الطائرة باللغة الإنجليزية ولكن ليس بالفرنسية، كما اشتكوا من أن الترجمات الفرنسية لكلمتى "خروج exit" و "تحذير warning" كانتا بأحرف أصغر من الكلمات الإنجليزية، وأخيراً، أن إعلان الصعود إلى الطائرة باللغة الفرنسية فى المطار كان أقل تفصيلاً من نظيره بالإنجليزية.

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وأصر الزوجان فى شكواهما، أن إير كندا تنتهك بشكل منهجى الحقوق اللغوية للناطقين بالفرنسية.

وتقول الشبكة الإخبارية إن القضة تتعلق بحقوقهم بموجب الميثاق الكندى للحقوق والحريات وقانون اللغات الرسمية، والذى يهدف إلى ضمان المساواة بين اللغتين الإنجليزية والفرنسية فى كندا.