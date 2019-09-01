شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باريس تختبر رادار جديد لكشف "الضوضاء" وتسجيل غرامات السيارات المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن سكان العاصمة الفرنسية باريس الذين يمتلكون سيارات ذات محركات قوية يحتاجون إلى التفكير مليا قبل استعراض قوة سياراتهم، حيث تقوم حاليا بعض أجزاء المدينة، باختبار نظام "رادار الضوضاء"، والذى يمكنه تحديد المركبات الصاخبة، وفى النهاية حجزها أو توقيع غرامة عليها.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فيستخدم النظام أربعة ميكروفونات للتعرف على أصول الصوت وربطها مع لقطات CCTV لتحديد من يقوم بإصدار هذا الصوت، وحتى الآن هناك 40 جهاز مستخدم بالفعل، وذلك بالقرب من الحانات فى مناطق الترفيه فى باريس بالإضافة إلى 17 حول المبانى الرئيسية.

وحتى الآن فإن الهدف من هذا المشروع، هو اختبار مدى صلاحية التكنولوجيا فى تحديد مستويات الضوضاء التى تؤدى إلى فرض عقوبات، وسيسمح مشروع القانون المقرر للتصويت عليه هذا الخريف للمسؤولين المحليين بتجربة غرامات الضوضاء، وتعتزم المدينة الاستفادة منه إذا كان القانون سارى المفعول.