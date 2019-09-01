تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy Fold في الأسواق بدءاً من 6 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد تحديد سامسونج شهر سبتمبر لإطلاق هاتف Galaxy Fold للأسواق أكدت تلميحات جديدة مؤخراً على أن الموعد المحدد لإطلاق الهاتف هو 6 من سبتمبر.

إنتهت شركة سامسونج من إعادة تصميم هاتف Galaxy Fold إستعداداً لإطلاق الوحدات الجديدة في الأسواق، ولقد أكدت العملاق الكوري على خططها لإطلاق الوحدات الجديدة في شهر سبتمبر دون أن تحدد تاريخ محدد.

واليوم ظهرت تلميحات جديدة تشير إلى أن سامسونج ستبدأ في إطلاق هاتف Galaxy Fold للأسواق في 6 من سبتمبر، أي خلال فعاليات IFA للعام 2019، كما أشارت التسريبات إلى أن سامسونج ستقدم الهاتف في البداية في سوق كوريا الجنوبية، على أن ينطلق إلى كلاً من السوق الأمريكي والأسواق الأوروبية ومن ثم أسواق أخرى خلال الشهر الجاري.

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يذكر أن سامسونج أعلنت عن هاتف Galaxy Fold في فعاليات MWC 2019 في بداية هذا العام، لذا من المتوقع أن تقدم العملاق الكوري هاتفها القابل للطي في الأسواق في فعاليات IFA التي تنطلق من برلين قريباً.

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