كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد تحديد سامسونج شهر سبتمبر لإطلاق هاتف Galaxy Fold للأسواق أكدت تلميحات جديدة مؤخراً على أن الموعد المحدد لإطلاق الهاتف هو 6 من سبتمبر.
إنتهت شركة سامسونج من إعادة تصميم هاتف Galaxy Fold إستعداداً لإطلاق الوحدات الجديدة في الأسواق، ولقد أكدت العملاق الكوري على خططها لإطلاق الوحدات الجديدة في شهر سبتمبر دون أن تحدد تاريخ محدد.
واليوم ظهرت تلميحات جديدة تشير إلى أن سامسونج ستبدأ في إطلاق هاتف Galaxy Fold للأسواق في 6 من سبتمبر، أي خلال فعاليات IFA للعام 2019، كما أشارت التسريبات إلى أن سامسونج ستقدم الهاتف في البداية في سوق كوريا الجنوبية، على أن ينطلق إلى كلاً من السوق الأمريكي والأسواق الأوروبية ومن ثم أسواق أخرى خلال الشهر الجاري.
يذكر أن سامسونج أعلنت عن هاتف Galaxy Fold في فعاليات MWC 2019 في بداية هذا العام، لذا من المتوقع أن تقدم العملاق الكوري هاتفها القابل للطي في الأسواق في فعاليات IFA التي تنطلق من برلين قريباً.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy Fold في الأسواق بدءاً من 6 من سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.