تكنولوجيا: حديقة يابانية تعرض أول "فقس" لبيض سلاحف الدابرا العملاقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت حديقة حيوان فى مقاطعة شيزوكا اليابانية أول فقس بيض لسلاحف الدابرا بعد نجاح أول عملية تزاوج من نوعها فى اليابان لهذه الفصيلة المعرضة لخطر الانقراض. يذكر أن هذا النوع من السلاحف وموطنها الأصلى جزر سيشل فى المحيط الهندى، ضمن القائمة الحمراء للاتحاد الدولى لحماية الطبيعة والموارد الطبيعية. وأعلنت إدارة حديقة الحيوان أنه يبلغ طول كل من السلاحف الصغيرة سبعة سنتيمترات، وتتناول طعامها من العشب.

يذكر أن طول السلاحف البالغة من هذه الفصيلة يبلغ 120 سنتيمترا ويبلغ متوسط عمرها 150 عاما.



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