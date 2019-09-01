شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفاجأة.. الموضة تزيد من مشكلة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن الموضة السريعة تضر البيئة، حيث تقود لزيادة مشكلة تغير المناخ، فهناك تقرير فجّر مفاجأة جديدة بشأن إحصائيات حول شراء طنين من الملابس فى شوارع المملكة المتحدة كل دقيقة، مما ينتج 50 طنًا من انبعاثات الكربون.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتنتج موضة الأزياء السريعة فى المملكة المتحدة أكثر من 50 طناً من انبعاثات الكربون كل دقيقة، حيث أصدر تقرير من منظمة أوكسفام عن شدة الأزمة المستمرة فى صناعة الأزياء والتى تعتبر رائدة عالمية فى انبعاثات الغازات الدفيئة.

كما وجد تقرير أوكسفام - وهى اتحاد دولى للمنظمات الخيرية التى تركز على تخفيف حدة الفقر فى العالم - أن هوس اتجاهات الموضة قصيرة الأجل يتسبب فى نفس الكمية من انبعاثات الكربون، التى تعادل قيادة سيارة حول العالم 6 مرات.

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وتعتمد الإحصائيات على انبعاثات الملابس الجديدة التى تم شراؤها فى المملكة المتحدة، وهو ما يمثل مصادر المواد الخام والتصنيع والإنتاج والنقل، بالإضافة إلى الغسيل والتخلص من قطعة الملابس بالنهاية.

كما بينت منظمة أوكسفام أن الرحلة التى تستغرق ست مرات حول العالم تنتج 50 طنًا من انبعاثات الكربون، وهى نفس دقيقة واحدة فى شوارع بريطانيا الخاصة بالملابس.

وقال دانى سريسكانداراجا، الرئيس التنفيذى لمنظمة أوكسفام: "هذه الحقائق المذهلة حول تأثير الموضة على الكوكب، يجب أن تجعلنا جميعًا نفكر مرتين قبل شراء شيء جديد نرتديه"، مضيفا: "نحن فى حالة طوارئ مناخية، ولم يعد بمقدورنا أن نغض الطرف عن الانبعاثات الناتجة عن الملابس الجديدة".