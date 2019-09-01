شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يكتشفون قمرا خارجيا بركانيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد علماء الفلك أنهم اكتشفوا عالماً حاراً، قد يكون عبارة عن قمر خارجى بركانى، حيث إن فرص العثور على الحياة غير مرجحة أبدا، فقد شبه أحد العلماء المكان بالعالم الخيالى الملىء بالحمم البركانية من سلسلة "حرب النجوم" الدرامية.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فيبدو العالم قمرًا بركانيًا، تمامًا مثل قمر كوكب المشتري المغطى بالبراكين Io، فى مدار حول كوكب خارج المجموعة الشمسية يسمى WASP-49، كما يدور هذا الكوكب حول نجم يبعد 550 سنة ضوئية عن الأرض، في كوكبة Lepus، حيث يكمل مدارًا كل ثلاثة أيام أرضية.

Advertisements

فيما قال فريق من العلماء في جامعة برن في سويسرا، إن الحمم البركانية الحارة قد تتدفق على سطح هذا القمر، ويستند هذا الاستنتاج إلى المستويات العالية من غاز الصوديوم المكتشف في النظام الكوكبي.

وقال أبورفا أوزا، زميل ما بعد الدكتوراه في معهد الفيزياء بجامعة برن والمؤلف المشارك للدراسة الجديدة، في بيان من جامعة بيرن: "سيكون عالما بركانيا خطيرا له سطح منصهر من الحمم البركانية"، ويوصف القمر الخارجى كإصدار أشد قسوة من قمر المشتري Io.

وأشار أوزا إلى أن عالمًا مثل WASP-49b على وشك التدمير بسبب فقدانه المستمر للكتلة، مضيفًا: "الجزء المثير هو أنه يمكننا مراقبة هذه العمليات المدمرة في الوقت الحقيقي مثل الألعاب النارية".