شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام.. كم سماعة ذكية لاسلكية تم بيعها خلال الربع الثانى من 2019؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن شحن ما يصل إلى 27 مليون سماعة ذكية لاسلكية خلال الربع الثانى من عام 2019، بزيادة 56% على أساس ربع سنوى، وفقًا لشركة الأبحاث السوقية Counterpoint Research.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى ففى حين أظهرت جميع المناطق الرئيسية، بما فى ذلك الولايات المتحدة نمواً مرتفعاً، فقد تضاعفت مبيعات الصين بأكثر من الضعف بسبب نجاح مهرجان التسوق عبر الإنترنت 618، وتسارع الطلب على الأجهزة اللاسلكية الذكية.

وقالت "ليز لى" كبير المحللين فى أبحاثCounterpoint : "شهد سوق السماعات اللاسلكية نمواً حادًا فى الربع الثانى، ونظرًا لهذا الزخم فى النمو فى النصف الأول من العام، نتوقع أن يصل الحجم السنوى لسوق السماعات اللاسلكية لعام 2019 إلى 120 مليون وحدة".

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وأضافت "لى": "بالإضافة إلى النمو المستمر للأسواق الرئيسية القائمة فإن طلب المستهلكين على السماعات اللاسلكية عند شراء هاتف ذكى سيصبح محرك نمو آخر، خاصة فى الصين".

وواصلت أبل ريادتها من خلال توسيع مبيعات الجيل الثانى من AirPods التى تم إطلاقها فى أواخر مارس، لكن حصتها فى السوق هبطت إلى 53% فى الربع الثانى من 60% فى الربع السابق بسبب نمو الجيل الثانى.

أما سماعات PowerBeats Pro ، التى أطلقتها شركة Beats التابعة لشركة أبل فى شهر مايو كأول سماعات لاسلكية حقيقية، نجحت فى الاستقرار فى السوق المتميزة بمراجعات جيدة لجودة الصوت وتصميمه.

ومع ذلك فإنها أكثر تكلفة من AirPods من الجيل الثانى، وفى حين أن الطراز المتميز يكلف حوالى 150 دولارًا فما فوق إلا أنه لا تزال تحتل المرتبة الأولى فى قائمة أفضل الأجهزة مبيعًا.