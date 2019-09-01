شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: نموذج "starship" سينطلق فى رحلة تجريبية تصل إلى 12 ميلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختبرت شركة SpaceX النموذج الأول لـ Starhopper، حيث كانت الرحلة ناجحة والتى وصلت إلى ارتفاع 150 مترا، ولكن الآن أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذى للشركة أن الرحلة التالية للنموذج التجريبة لـstarship ستكون أفضل وأكثر طموحا حيث ستصل إلى 12 ميلا ارتفاعا.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فإن هذا الإعلان جاء فى أعقاب إطلاق Starhopper لشركته بنجاح يوم الثلاثاء السابق، حيث قال ماسك إن النموذج الأوّلى لـstarship من SpaceX سيتم إطلاقه على ارتفاع 12 ميلاً خلال ما يزيد قليلاً عن شهر، مع إطلاق مداري يتبع بعد ذلك بوقت قصير.

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وأضاف ماسك: "سيتم تحديث Starship في 28 سبتمبر، الذكرى السنوية للوصول إلى المدار من SpaceX، وسيتم تجميع Starship Mk 1 بالكامل بحلول ذلك الوقت".



starhopper

وقد يكون تحديث Starship هو العرض التقديمي السنوي لماسك حول التعديلات والتغييرات فى تصميم نظام الإطلاق القابل لإعادة الاستخدام الهائل من العام الماضى.

ويقدم ماسك عرضًا تقديميًا كل عام منذ عام 2016، عندما كشف لأول مرة عن نظام النقل الفضائي الطموح في اجتماع الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية في مدينة مكسيكو.