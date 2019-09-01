تكنولوجيا: بالخطوات.. كيفية تشغيل الضبط التلقائى للوقت وتغييره حسب الموقع الجغرافى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كثير من اللأحيان يعانى بعض مستخدمى أيفون خاصة أولئك الذين يسافرون كثيرا إلى عدم التحديث التلقائى للوقت ليتناسب مع المنطقة الجغرافية التى يتواجدون بها، وفيما يلى نعرض مجموعة من الخطوات التى تساعد المستخدمين على التغلب على هذه المشكلة كما يلى:تشغيل ضبط الوقت التلقائى:
- افتح الإعدادات على أيفون، واختر General.
- انتقل لأسفل إلى التاريخ والوقت Date & Time.
- فم بتفعيل خيار الضبط التلقائى Set Automatically.
السماح لهاتف أيفون بتغيير الوقت حسب الموقع:
- قم بتفعيل إعدادات المنطقة الزمنيّة حسب الموقع
- افتح الإعدادات وحدّد الخصوصية Privacy.
- اختر خدمات الموقع Location Services، ثم اختر خدمات النظام System Services.
- قم بتشغيل مفتاح Setting Time Zone.
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