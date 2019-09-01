شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيفية تشغيل الضبط التلقائى للوقت وتغييره حسب الموقع الجغرافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كثير من اللأحيان يعانى بعض مستخدمى أيفون خاصة أولئك الذين يسافرون كثيرا إلى عدم التحديث التلقائى للوقت ليتناسب مع المنطقة الجغرافية التى يتواجدون بها، وفيما يلى نعرض مجموعة من الخطوات التى تساعد المستخدمين على التغلب على هذه المشكلة كما يلى:

- افتح الإعدادات على أيفون، واختر General.

- انتقل لأسفل إلى التاريخ والوقت Date & Time.

- فم بتفعيل خيار الضبط التلقائى Set Automatically.

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- قم بتفعيل إعدادات المنطقة الزمنيّة حسب الموقع

- افتح الإعدادات وحدّد الخصوصية Privacy.

- اختر خدمات الموقع Location Services، ثم اختر خدمات النظام System Services.

- قم بتشغيل مفتاح Setting Time Zone.