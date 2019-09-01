شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتخلص من مشكلة الكتابة باللغة العربية على الصور بالفوتوشوب × 7 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كثير من الأحيان يعانى مستخدمو برنامج تعديل الصور الفوتوشوب عند إضافة نص باللغة العربية إلى بعض الصور، مع مشكلة تتمثل فى عدم التصاق حروف الكلمة الواحدة معا، حيث يظل كل حرف مستقل بذاته دون أن يتصل بالحرف الذى يليه فى شكل مقطع وبعيد عن بعضها البعض، لكن هناك خطوات بسيطة يمكن من خلالها للمستخدمين حل المشكلة وهى كالتالي:

- قم بفتح تطبيق الفوتوشوب.

- ادخل إلى قائمة تعديل Edit، ثم اختر خيار Preferences الموجود أسفل القائمة.

- سيلاحظ المستخدم فتح صندوق حوارى جديد.

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- من داخل هذا الصندوق على الجانب الأيسر يختار المستخدم Type.

- من الجانب الأيمن سيجد المستخدم عدة أقسام يختار منها قسم “Choose Text Engine Options”.

- بعد ذلك يقوم المستخدم بتحديد خيار Middle East.

- يقوم بعد ذلك بإعادة تشغيل البرنامج، وكتابة أى نص باللغة العربية سوف يظهر بطريقة صحيحة وبدون تقطع.