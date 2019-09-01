تسريب صور الهاتف Sony Xperia 2، وهي تعرض لنا تصميم الهاتف من مختلف الزوايا

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، رأينا بعض الصور المسربة الواقعية للهاتف Sony Xperia 2 القادم من شركة Sony، وهو الهاتف الذي من المتوقع أن يتم إزاحة الستار رسميًا عنه في معرض IFA 2019 المقرر عقده بالعاصمة الألمانية، برلين. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على صور رسمية مسربة جديدة لهذا الهاتف، وهي الصور التي تستعرض لنا الهاتف الرائد المقبل لشركة Sony من مختلف الزوايا.

إنطلاقًا من هذه الصور الجديدة يتضح لنا أن الهاتف Xperia 2 سيحتفظ بمعظم عناصر التصميم المستخدمة في الهاتف Xperia 1 الحالي بإستثناء موضع الكاميرا الخلفية الذي تم تغييره إلى أعلى الزاوية العلوية اليُسرى. وعندما تنظر إلى جوانب الهاتف، فسوف تلاحظ أن شركة Sony أبقت على موضع أزرار الصوت والتشغيل والكاميرا في الجانب الأيمن إلى جانب مستشعر بصمات الأصابع.

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هذه الصور تؤكد لنا كذلك أن الهاتف Xperia 2 سيضم منفذ USB Type-C جنبًا إلى جنب مع مكبر الصوت في الجزء السفلي من الجهاز، وسيفتقر لمنفذ السماعات 3.5mm. وعلاوة على ذلك، فهذه الصور الجديدة تؤكد لنا كذلك أن الهاتف سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان على الأقل تشمل الأزرق والزهري والأسود.

في شهر يوليو الماضي، حصلنا على تسريب أشار إلى أن الهاتف Xperia 2 سيضم شاشة تمتاز بنفس دقة شاشة الهاتف Xperia 1 الحالي. لقد رأينا أيضًا شائعات أخرى تشير إلى أن الهاتف سيحمل إسم Xperia 1R وسيضم شاشة بدقة 5K. عمومًا، من المقرر أن تعقد شركة Sony مؤتمرها الصحفي في معرض IFA 2019 في اليوم 5 سبتمبر، لذا سيتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما إذا كانت الشائعات ستتواصل حتى ذلك الحين أم لا.