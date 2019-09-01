شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعتمد سياسة جديدة تجعل إصلاح الأيفون أرخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل عن تغيير كبير فى سياسة الإصلاح الخاصة بها والذى من شأنه أن يجعل إصلاح جهاز الأيفون المكسور أرخص وأبسط، إذ كان على المستخدمين فى السابق الاعتماد على شركة أبل أو "مزودى الخدمة المعتمدين" لإصلاح الأيفون.

لكن اليوم أعلنت شركة أبل أنها ستبدأ فى بيع قطع الغيار وأدوات الإصلاح إلى المتاجر المستقلة حتى يتمكنوا من إصلاح أجهزة iPhone المكسورة، ويعد هذا تحولا كبيرا لشركة أبل التى قضت سنوات فى الضغط على المستخدمين لإصلاح أجهزتهم فى جهات محددة.

وقالت الشركة إن المخطط الجديد يجب أن يساعد فى تخفيف الطلب الثقيل على شركة أبل وشركائها لإصلاح ملايين الشاشات ومنافذ الشحن، وقد يؤدى تغيير السياسة أيضًا إلى ازدهار صغير لمحلات الإصلاح التى قد تجد أنها قادرة على تقديم نفس خدمات الإصلاح التى تقدمها Apple ولكن بسعر أرخص بكثير للعملاء.

وسيتم تنفيذ الخطة الجديدة فى الولايات المتحدة قبل نشره فى بلدان أخرى، وسيتم التعريف بمتاجر إصلاح مستقلة لديها قطع الغيار الرسمية.