شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار صينى يكتشف شيئا غريبا على الجانب البعيد من القمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف المسبار الصينى "Chang'e-4" القمرى مادة تشبه الهلام بشكل غريب خلال أنشطته الاستكشافية على الجانب الآخر من القمر، حيث تعثر روبوت البعثة Yutu-2، بسبب تلك المفاجأة خلال اليوم القمرى الثامن له.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فقد دفع هذا الاكتشاف العلماء في المهمة إلى تأجيل خطط القيادة الأخرى للمركبة، وبدلاً من ذلك ركزوا أدواتها على محاولة معرفة ماهية هذه المادة الغريبة.

وبدأت القصة عندما اتخذ مستكشف Yutu-2 طريقه عبر منطقة مليئة بالفوهات مما تسبب فى الصدمات الصغيرة، وذلك بمساعدة وتخطيط السائقين في مركز Beijing Aerospace Control Centre.

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المادة من المستشكف

واكتشف أحد أعضاء الفريق، وهو يتفقد الصور من الكاميرا الرئيسية في المستكشف الروبوتى، فوهة صغيرة يبدو أنها تحتوي على مواد بلون مختلف عن سطح القمر المحيط، وهنا قرر الفريقان معًا تأجيل خطط Yutu-2 للاستمرار غربًا، وبدلاً من ذلك أمر المستكشف بفحص المواد الغريبة.

واقترب Yutu-2 من فوهة البركان بعناية ثم استهدف المواد ذات الألوان غير العادية والمناطق المحيطة بها، حيث فحص المستكشف كلا المجالين بواسطة مطيافه المرئي والأشعة تحت الحمراء القريبة (VNIS)، والتي تكشف عن الضوء المبعثر أو المنعكس للمواد للكشف عن تركيبها.



المستكشف

ولكن لم يقدم علماء البعثة أى إشارة إلى طبيعة المادة الملونة إلى الآن وقالوا فقط إنها "تشبه الهلام" ولها "لون غير عادي"، فيما اقترح باحثون أن المادة عبارة عن زجاج ذائب تم إنشاؤه من نيازك تصل إلى سطح القمر.