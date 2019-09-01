كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “mokka” تحول دراجة نارية تقليدية إلى دراجة كهربائية

متابعة-سنيار: عملت شركة “mokka” على إضفاء طابع جديد على هذه الدراجة النارية الحديثة.

فقد قامت الشركة بتحويل دراجة “garelli KL50” إلى دراجة نارية كهربائية.

تم تجريد التصميم لإزالة المحرك الذي يعمل بالبنزين، قبل إعادة بنائه، واستخدم محرك كهربائي بدون فرش بقوة 5 كيلو واط يعمل ببطاريات ليثيوم أيون من سوني، ويوفر نطاقًا يصل إلى 25 ميلًا ويمكن إعادة شحنه بالكامل خلال ساعتين.

وراء مظهره العتيق، تم إثراء طراز mKka electric garelli KL50 بالتكنولوجيا الحديثة في جميع أنحاء التصميم.

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بالنسبة للمبتدئين، تم إعادة استخدام خزان الوقود كذاكرة تخزين مؤقت للأنظمة الإلكترونية وأنظمة التحكم، ولمزيد من الجمالية تم تزويد الدراجة بسرج من جلد الكابا الأسود والكانتارا.