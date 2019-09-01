كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “YouTube Kids” يأتي مع مجموعة من الضوابط الأبوية للحفاظ على أمان الأطفال

متابعة-سنيار: يأتي الإصدار الحالي من تطبيق الأطفال مع مجموعة من الضوابط الأبوية التي تهدف إلى التأكد من أن البالغين يمكنهم تتبع ما يشاهده أطفالهم ويضعون حدودًا للمحتوى المناسب للعمر، ولكن المشكلة الوحيدة هي أن قفل الرقابة الأبوية يتم تجاوزه بسهولة، حتى من قبل الأطفال.

تم اتهام YouTube بالسماح بمحتوى مقلق على نظامه الأساسي لسنوات، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت Google عن موقع YouTube Kids مستقل جديد وعناصر تحكم الوالدين الإضافية في محاولة لجعل تطبيقه أكثر ملاءمة للطفل.

يتيح التطبيق للآباء تحديد المحتوى عبر الإنترنت المناسب لأطفالهم في ثلاث فئات: أقل من 4 سنوات، من 5 إلى 7 سنوات، ومن 8 إلى 12 عاما.

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وقال موقع “ماشابل” أنه من السهل الوصول إلى قسم الرقابة الأبوية “المقفل”، بمجرد الدخول، يمكننا تغيير “إعدادات المحتوى” للسماح بمشاهدة مواد إضافية تُعتبر مناسبة للأطفال الأكبر سنا، أو محو سجل المشاهدة بالكامل لإخفائه عن أحد الوالدين.

الأهم من ذلك، أن التطبيق يتيح للآباء تعيين رقم تعريف شخصي مخصص مكون من 4 أرقام – وعلى الكبار الذين يتطلعون لحماية أطفالهم من محتوى غير لائق القيام بذلك بالتأكيد.