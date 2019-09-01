كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| “هيونداي” تكشف عن سكوتر كهربائي قابل للطي

متابعة-سنيار: كشفت شركة هيونداي النقاب عن نموذج أولي أعيد تصميمه من السكوتر الإلكتروني القابل للطي، يتم شحنه أوتوماتيكيا أثناء القيادة.

يمتاز السكوتر بمدى 12.4 ميل، وسرعة قصوى تبلغ 12.4 ميل في الساعة، وهو مصمم للتركيب مع سيارات هيونداي وكيا من أجل الشحن وإعادة الشحن.

سكوتر hyundai الإلكتروني مدعوم ببطارية ليثيوم 10.5 أمبير ساعة، والتي تتيح له الانطلاق بسرعة قصوى 20 كلم/س مع مدى سير يبلغ 20 كلم.

ويزن حوالي 7.7 كيلوجرام، لذلك يسهل حمله، كما يتميز بتصميم مدمج ثلاثي الطي مما يجعله أكثر قابلية للنقل.

Advertisements

وتشتمل باقة التجهيزات أيضا على كشافين أماميين بتقنية «LED» ومصباحين خلفيين، بالإضافة إلى شاشة رقمية لعرض حالة شحن البطارية والسرعة. ويعتمد السكوتر الكهربائي على نظام الدفع الخلفي، كما تم تجهيزه بنظام تعليق للعجلة الأمامية لقيادة مريحة حتى على الطرقات الوعرة.

وقال دونججين هيون، رئيس فريق الروبوتات في مجموعة هيونداي موتورز: “هذا هو السكوتر الشخصي الذي يمكن تركيبه على السيارة ويمكن عرضه في سيارات مجموعة هيونداي موتور في المستقبل، وأضاف: “نريد أن نجعل حياة عملائنا سهلة وممتعة قدر الإمكان”.