شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. الرحلة الأولى لطائرة ناسا "سوبر جوبى" الشبيهة بالحوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من بين الأيام المهمة فى تاريخ البشرية يوم 31 أغسطس من عام 1965، حيث أجرت طائرة شحنSuper Guppy التابعة لناسا أول رحلة تجريبية لها، والتى كانت تشبه إلى حد كبير الحوت العملاق.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فإن شركة باسم Aero Spacelines هى التى صنعت طائرة Super Guppy، والتى تستخدم هذه الطائرات ذات المظهر المضحك لنقل البضائع الكبيرة، مثل أجزاء المركبات الفضائية والطائرات الأصغر الأخرى.



طائرة ناسا

ولعل فى ذلك الوقت تحديدا كان الهدف من الطائرة الجديدة هو نقل مراحل صواريخ أبولو من كاليفورنيا إلى فلوريدا. وتشمل مواصفات الطائرة على مقصورة شحن ضخمة يبلغ طولها 25 قدمًا، وعرضها 25 قدمًا، وطولها 111 قدمًا، ويمكن أن تحمل حمولات تزيد عن 26 طنا، لتحميل البضائع إلى الطائرة.



طائرة ناسا من الداخل

وانتهت طائرة Super Guppy الأصلية من مهامها في عام 1991 وهى معروضة حاليًا في متحف Pima Air في توسون بأريزونا، ولكن مازالت وكالة ناسا تعمل بنماذج أحدث من نفس نموذج الطائرة.