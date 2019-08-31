كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد عملاق البحث لدفع ميزة التشيغل التلقائي لمقاطع الفيديو الترويجية في قوائم متجر جوجل بلاي بدءاً من الشهر المقبل.
قد لا يفضل الكثير من المستخدمين كافة المميزات التي تقدمها جوجل في متجر جوجل بلاي قريباً بعد إنتهاء عملاق البحث من إعادة تصميم التطبيق، حيث يشكل أحد هذه المميزات مصدر إزعاج للمستخدمين، بعد أن أضافت جوجل ميزة التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو الترويجية في قوائم متجر جوجل بلاي.
ولقد قامت جوجل خلال الفترة الماضية بإعادة تصميم تطبيق جوجل بلاي بالثيم المظلم الذي يظهر أيقونات التطبيقات بشكل أفضل، كما أضافت جوجل بعض التغييرات التي تدعم المستخدم بتجربة أفضل في البحث عن التطبيقات في متجر جوجل بلاي.
وتؤكد جوجل على أن ميزة التشغيل التلقائي لمحتوى الفيديو الترويجي في قوائم جوجل بلاي، سيدعم المستخدمين بشكل أفضل في إستكشاف المحتوى الخاص بالتطبيقات بنظرة سريعة، إلا أن هذا القرار سيؤثر بالتأكيد على مطوري التطبيقات.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جوجل تبدأ التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو في قوائم جوجل بلاي الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.