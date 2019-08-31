تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Vivo Z1x قبل وصوله يوم 6 سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo Z1x في اليوم السادس من شهر سبتمبر المقبل. وقد كشفت لنا شركة Vivo بالفعل عن تصميم هذا الهاتف وبعض ميزاته مثل الشاشة المزودة بالقطع وبمستشعر بصمات الأصابع، والكاميرات الثلاثة في الواجهة الخلفية، فضلا عن دعم تقنية الشحن السريع Vivo FlashCharge. الآن، بفضل مُسرب مجهول، أصبحنا نعرف المزيد عن هذا الهاتف.

هذه التسريبات الجديدة كشفت لنا أن الهاتف Vivo Z1x سيضم مواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 6.38 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 712، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا هذه التسريبات كذلك أن الهاتف Vivo Z1x الجديد سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. عمومًا، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن حول الهاتف Vivo Z1x، ولكن لحسن الحظ لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نحصل على بقية التفاصيل، بما في ذلك السعر وموعد إطلاق هذا الهاتف في الأسواق.