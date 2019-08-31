الجيل الأول من جهاز Google Chromecast لن يتلقى المزيد من التحديثات الرئيسية بعد الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تملك الجيل الأول من جهاز Google Chromecast، فقد يكون حان الوقت بالنسبة إليك للتفكير في الحصول على طراز أحدث من هذا الجهاز. هذا لأنه يبدو أن شركة جوجل لن تقوم بعد الآن بإصدار تحديثات رئيسية للجيل الأول من جهاز Google Chromecast. بدلاً من ذلك، سيستمر الجهاز في تلقي التحديثات الأمنية فقط في المستقبل.

هذا وفقا للمعلومات التي تم رصدها في صفحة الدعم الخاصة بجهاز Google Chromecast. في الواقع، لقد وجدنا أن جميع طرازات Google Chromecast تعمل بنظام تشغيل يحمل الإصدار 1.42.168007 بإستثناء الجيل الأول الذي يعمل بنظام تشغيل يحمل الإصدار 1.36.159268. لم تؤكد شركة جوجل رسميًا بعد ما إذا أنهت دعمها لهذا الجهاز، ولكن في بيان مُقدم إلى موقع 9to5Google، أوضحت الشركة أنها ستواصل دعم الجيل الأول من جهاز Google Chromecast بالمزيد من التحديثات الأمنية.

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ومع ذلك، لا ينبغي أن تتفاجأ في حالة إذا قررت شركة جوجل أن تركز جهودها على الجيل الأول من جهاز Google Chromecast بعد الآن. هذا لأنه تم إطلاق هذا الجهاز لأول مرة في العام 2013، وهو ما يعني منذ ست سنوات، لذلك فدعم شركة جوجل لهذا الجهاز لطالما كان جيدًا. ومع ذلك، إذا كان كل ما تحتاجه هو وظيفة Google Chromecast الأساسية، فنحن نفترض بأن عدم وجود المزيد من التحديثات الرئيسية ليس أمرًا بالغ الأهمية، على الرغم من أن أجهزة Google Chromecast بصفة عامة ليست باهظة الثمن، مما يعني أنه لن يكون على غالبية المستهلكين الترقية إلى الطرازات الأحدث.