شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن الكينتوجراف أبرز ابتكارات توماس إديسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن العالم الشهير توماس إديسون من الحصول فى 31 أغسطس 1897 على براءة اختراع كاميرا للصور المتحركة أطلق عليها اسم الكينتوجراف، والتى تقوم بالتقاط مجموعة من الصور المتحركة، حيث كان هذا الابتكار بمثابة طفرة كبيرة.

هو اختراع يقوم بعرض الصور المتسلسلة بطريقة أكثر فاعلية وأقل تكلفة من الاختراعات التى سبقته في ثمانينيات القرن الماضى، وكان صاحب فكرة هذا المشروع هو توماس أديسون، إلا أن المطبق الحقيقي هو وليام ديكسون، وقد وجد المشروع عام 1891م.



Kinetoscope

تعمل آلة الكينتوجراف عن طريق تحرك شريط متحرك بين لمبة وعدسة بينما ينظر الإنسان من فتحة خاصة، وتعمل العجلة الدوارة فى الآلة كمصراع لتمكن الآلة من عرض 46 صورة في الثانية، والنتيجة تكون عرض شبه حقيقي للحياة.