الكشف عن المزيد من التفاصيل حول جهاز التعقب القادم من شركة آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا شائعات مفادها أن شركة آبل تعمل على ملحق للتتبع خاص بها مشابه للمحلق Tile Tracker. في الأونة الأخيرة، تم إكتشاف بعض الأدلة التي تشير إلى أن ملحق التتبع هذا قد يجلب معه بعض ميزات الواقع المعزز، على الرغم من أنه يبقى أن نرى ما مدى دقة ذلك. الآن بفضل المعلومات الإضافية من MacRumors، لقد حصلنا على المزيد من التفاصيل حول الجهاز.

واحدة من هذه التفاصيل هي القدرة على إزالة بطارية جهاز التتبع وتغييرها. وتردد أن البطارية المستخدمة قد تكون مماثلة لتلك البطاريات الدائرية الصغيرة التي يتم إستخدامها في الساعات، مما يعني أنه يجب أن تكون قادرًا على إستبدال البطارية بسهولة وشرائها من أي متجر.

يبدو أيضًا أن المستخدمين سيتمكنون من إختيار المواقع ” الآمنة “. هذا يعني أنه في حالة إذا إنتهى المطاف بالجهاز الذي تتعقبه بإستخدام هذا الملحق في منطقة من تلك المناطق الآمنة، فلن يتم إعلام المستخدمين به. على سبيل المثال، يمكنك تعيين مناطق آمنة في منزلك، لذا حتى لو كنت خارج النطاق، مثل أن يكون جهاز التعقب في غرفتك ولكنك في المطبخ، فلن يتم تنبيهك. بدلاً من ذلك، سوف ينبهك إذا كان خارج المنطقة الآمنة.

Advertisements

أخيرًا وليس آخرًا، إكتشف موقع MacRumors صورة للملحق في نسخة داخلية من نظام iOS 13 مما يوحي بأن هذا قد يكون هو شكل الملحق. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا عنصرًا نائبًا أو جهاز التعقب القادم من آبل بالفعل، لذلك يُرجى التعامل مع كل شيء قلناه حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.