الهاتف Honor 20S يكشف عن نفسه في صور رسمية سحرية

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor 20S في الأسبوع المقبل، وهو الهاتف الذي ينتظره العديد من الأشخاص بفارغ الصبر. لتغذية إهتمامهم بالجهاز، قامت شركة Honor بنشر مجموعة من الصور الرسمية للهاتف، وهي الصور التي لا تكشف لنا فقط عن تصميم الهاتف، وإنما تكشف لنا كذلك عن الألوان الثلاثة التي سيصل بها هذا الهاتف والتي تشمل الأبيض والأسود والأزرق.

على الرغم من أننا لا نعرف حتى الآن ما إذا كانت الواجهة الخلفية للهاتف Honor 20S مصنوعة من البلاستيك أو محمية بطبقة Gorilla Glass، إلا أنها تبدو جميلة مع وعود بأن كلا من اللون الأبيض والأزرق سيغيران لونهما تحت إضاءة مختلفة.

قد يبدو المظهر مهمًا، ولكن الأداء أكثر أهمية. من المتوقع أن يصل الهاتف مع المعالج الثماني النوى HiSilicon Kirin 980، ومع 12GB من الذاكرة العشوائية، ومع 256GB من الذاكرة الداخلية. وبالنسبة للكاميرات الثلاثة في الخلف، فمن المتوقع أن تشمل مستشعر بدقة 48 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية ومستشعر بدقة 8 ميغابكسل في الكاميرا الواسعة الزاوية ومستشعر بدقة 2 ميغابكسل في الكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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سيكون من المثير للإهتمام أن نرى ما إذا كان الهاتف سيأتي مسبقًا مع واجهة EMUI 9.1 التي تستند على نظام Android 9 Pie أو ما إذا كانت شركة Huawei ستفاجئ الجميع وستقوم بإطلاق هذا الهاتف مع نظام HarmonyOS الخاص بها، على الرغم من أن الشركة نفت في وقت سابق إطلاق هاتف مزود بنظام HarmonyOS هذا العام.