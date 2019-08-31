فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة موتورولا بإطلاق سلسلة هواتف Moto G7 Series في شهر فبراير الماضي، لذلك من غير المحتمل أن نرى الشركة المملوكة من قبل Lenovo تعلن عن تشكيلة Moto G8 Series الجديدة هذا العام. ومع ذلك، رأينا بالفعل صورًا للهاتف Moto G8 منذ أكثر من أسبوعين، واليوم حان الوقت لنتعرف على الهاتف Moto G8 Play.
تأتي هذه المعلومات من منتدى المطورين XDA Developers، وهي تفيد أن الهاتف Moto G8 Play سيضم شاشة تمتاز بدقة +HD على الرغم من أن حجمها لا يزال غير معروف حاليًا، وسيضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P60 أو MediaTek Helio P70، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh.
وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف Moto G8 Play سيضم كاميرا واحدة فقط في الخلف، وبالضبط في الركن الأيسر العلوي، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie مع العلم بأنه سيدعم أيضًا تقنية NFC ومنفذين للشريحة SIM، وسيكون متوفرًا بلونين مختلفين.
من المبكر جدًا أن نسمع أي شيء من شركة موتورولا عن سلسلة هواتف Moto G8 Play، ولكن كافة الأدلة تشير إلى أن الشركة تخطط لإطلاق الهاتف Moto G8 Play في البرازيل وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر مواصفات الهاتف Moto G8 Play تطفو على السطح، وتشمل شاشة بدقة +HD وبطارية بسعة 4000mAh لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.