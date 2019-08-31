مواصفات الهاتف Moto G8 Play تطفو على السطح، وتشمل شاشة بدقة +HD وبطارية بسعة 4000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة موتورولا بإطلاق سلسلة هواتف Moto G7 Series في شهر فبراير الماضي، لذلك من غير المحتمل أن نرى الشركة المملوكة من قبل Lenovo تعلن عن تشكيلة Moto G8 Series الجديدة هذا العام. ومع ذلك، رأينا بالفعل صورًا للهاتف Moto G8 منذ أكثر من أسبوعين، واليوم حان الوقت لنتعرف على الهاتف Moto G8 Play.

تأتي هذه المعلومات من منتدى المطورين XDA Developers، وهي تفيد أن الهاتف Moto G8 Play سيضم شاشة تمتاز بدقة +HD على الرغم من أن حجمها لا يزال غير معروف حاليًا، وسيضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P60 أو MediaTek Helio P70، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh.

وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف Moto G8 Play سيضم كاميرا واحدة فقط في الخلف، وبالضبط في الركن الأيسر العلوي، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie مع العلم بأنه سيدعم أيضًا تقنية NFC ومنفذين للشريحة SIM، وسيكون متوفرًا بلونين مختلفين.

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من المبكر جدًا أن نسمع أي شيء من شركة موتورولا عن سلسلة هواتف Moto G8 Play، ولكن كافة الأدلة تشير إلى أن الشركة تخطط لإطلاق الهاتف Moto G8 Play في البرازيل وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.