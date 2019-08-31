أدلة جديدة تُلمح لإقتراب موعد وصول الجهاز اللوحي Galaxy Tab Active Pro 10.1

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة سامسونج تتطلع لإضافة عضو جديد إلى سلسلة لوحياتها المتينة في المستقبل القريب. وتم الوصل إلى هذا الإستنتاج بعدما تم رصد جهاز لوحي جديد من شركة سامسونج يحصل على شهادة الواي فاي من هيئة WiFi Alliance وشهادة المصادقة من لجنة الإتصالات الفيدرالية FCC. ووفقا للشائعات، فهذا الجهاز اللوحي هو Galaxy Tab Active Pro 10.1.

تكشف لنا المعلومات المُدرجة في موقع هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC أن هذا الجهاز اللوحي سيكون متوفرًا بنسختين، واحدة تحمل الإسم الرمزي SM-T545 وأخرى تحمل الإسم الرمزي SM-T547 مع العلم بأن هذه النسخة الثانية تدعم على الأرجح شبكات LTE. وبالنسبة لشهادة الواي فاي الممنوحة للجهاز من قبل هيئة WiFi Alliance، فهي تكشف لنا أنه سيأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie وسيدعم الواي فاي الثنائي النطاق.

في السابق، ظهر هذا الجهاز اللوحي نفسه على منصة إختبارات الأداء Geekbench، وهو ما أكد لنا أنه سيضم المعالج Snapdragon 710 التابع لشركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB. وعلى ذكر إختبارات الأداء، فقد حقق هذا الجهاز اللوحي 1618 نقطة في إختبار النواة الواحدة و5641 نقطة في إختبار النوى المتعددة.

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وكما هو الحال مع لوحيات سامسونج المتينة السابقة، فالجهاز اللوحي Galaxy Tab Active Pro 10.1 الجديد سيحصل على هيكل مصنوع من البلاستيك لتوفير حماية قوية لهذا الجهاز وتعزيز مقاومته للمياه والغبار، فضلا عن منحه الدعم للقلم الإلكتروني S Pen. عمومًا، سنقوم بتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من المعلومات حول هذا الجهاز اللوحي.