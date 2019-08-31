آبل تطلق برنامجًا جديدًا لإصلاح شاشات بعض طرازات Apple Watch للمستخدمين مجانًا

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تملك الساعة الذكية Apple Watch Series 2 أو Apple Watch Series 3، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن شركة آبل قد أعلنت مؤخرًا عن برنامج للإصلاح المجاني لشاشات كلا الطرازين. هذا لأنه تبين أنه كانت هناك حالات تصدعت فيها حافة الشاشة حتى لو لم يقم المستخدم بأي شيء.

في مستند دعم تم نشره على الموقع الرسمي لشركة آبل على الويب، تقول الشركة أنها قررت القيام بذلك في ظل ظروف نادرة جدًا نتج فيها ظهور صدع على طول الحافة الدائرية للشاشة في طرازات الألومنيوم من Apple Watch Series 2 و Apple Watch Series 3. ينطبق هذا فقط على طرازات الألومنيوم من الساعتين المذكورتين آنفًا، وسيغطي برنامج الإصلاح المجاني الجديد هذا نسختي 38mm و 42mm.

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إذا بدأت ساعة Apple Watch الخاصة بك تعرض تصدعات حول الشاشة كما هو موضح في الصورة أعلاه، فأنت مؤهل للحصول على إصلاح مجاني للشاشة. سيغطي هذا حتى الطرازات التي لم تعد تحت الضمان، لذلك إذا كنت تملك Apple Watch Series 2، فلا داعي للقلق بشأن دفع تكاليف الإصلاح.

من غير الواضح لماذا تتصدع شاشات Apple Watch لأن شركة آبل لم تتعمق في التفاصيل، ولكن إذا كنت تعتقد أن الشاشة تصدعت بسببك، فهناك فرصة أن لا تقبل شركة آبل إصلاح شاشة Apple Watch الخاصة بك مجانًا.