شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الدولة التى تمتلك ما يقرب من نصف مليار لاعب على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل عدد مستخدمى الألعاب عبر الإنترنت فى الصين إلى 494 مليون شخص بحلول شهر يونيو، وهو ما يمثل 57.8% من جميع مستخدمى الإنترنت فى البلاد، وفقًا لتقرير عن تطوير الإنترنت فى الصين صدر أمس الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا أن من بينهم 468 مليونا يمارسون الألعاب عبر الهواتف المحمولة بزيادة 9.23 مليون عن العام السابق، وفى النصف الأول من العام زاد عدد مستخدمى الألعاب عبر الإنترنت بمقدار 9.72 مليون، حسبما ذكر التقرير الصادر عن مركز معلومات شبكة الإنترنت الصينى.

أما فى الفترة من يناير إلى يونيو تم تسليط الضوء على الخدمة السحابية فى التنمية الصناعية، والتى تم اعتمادها على نطاق واسع من قبل مطورى الألعاب وخلق تجربة مستخدم أفضل، وذكر التقرير أن سوق الألعاب عبر الإنترنت آخذ فى التوسع، حيث تواصل شركات الألعاب المحلية الاستثمار فى مطورى الألعاب فى الخارج وتعزيز تصدير المنتجات.