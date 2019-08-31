شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لإنقاذها من الانقراض.. أستاذ علم حيوان يصدر ألبوم أغانى للنحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة منه لإنقاذ النحل من الانقراض،اتخذ أستاذ علم الحيوان خطوات مختلفة وخارج الصندوق، وذلك بعد أن قام بتسجيل ألبوم موسيقى الروك حول عالم النحل الغريب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية يستكشف كل مسار جانبًا مختلفًا في علم الأحياء أو التاريخ، فيتناول من وقت إرسال ناسا النحل إلى الفضاء لاستخدام النحل في المنتجات التجارية.



اغانى الراب

وسيتم التبرع بجميع الأموال التي تم جمعها من بيع ألبوم "Strange Flowers" لمؤسسة Buglife الخيرية، والتي تعمل على حماية النحل والحشرات الأخرى.

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وتتكون فرقة "كيلر كوين بيز"، من عالم الحيوان لارس تشيتكا من جامعة كوين ماري بلندن والموسيقيين كاتي جرين وروب ألكساندر، ويُعرف البروفيسور تشيتكا، الذي يعزف على الجيتار الكهربائي، بأنه سبق له تعليم النحل للعب كرة القدم وسحب الخيوط لتلقي الطعام.



اغانى النحل

وقال البروفيسور تشيتكا: "بدلاً من مجرد شرح حقائق جافة "في كتاباتي العلمية، أدهشني منذ وقت طويل أن هناك الكثير من الشعر في عالم النحل، لذلك قررت أن أقوم باستخدامه في كلمات الأغاني"، مضيفا "أتعلم كل يوم كشخص يدرس سيكولوجية النحل أن عالم الملقحات والزهور مليء بالتلاعب والخديعة أيضا".

وقال بول هيذرنجتون ، مدير جمع التبرعات والاتصالات في مؤسسة بوجلف الخيرية لحفظ اللافقاريات: "التقاريرعن انخفاض النحل والحشرات العامة من جميع أنحاء العالم تجعل القضية صارخة في الوقت الحاضر"، مضيفا "تشير الاتجاهات الحالية إلى انقراض أنواع متعددة خلال الثلاثين عامًا القادمة."