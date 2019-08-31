تطبيق «تروكولر» يضيف خصائص جديدة

الموجز
بعد تخطي الاشتراكات المدفوعة في تطبيقها حاجز المليون مشترك على المستوى العالمي ، أعلنت "تروكولر"قيام الشركة بإضافة باقة من الخصائص الجديدة لخدمات الاشتراك المدفوع في التطبيق والمعروف باسم تروكولر بريميوم Truecaller Premium، والذي تم نشره على مستوى العالم.
ويحتوي تطبيق تروكولر بريميوم، الآن العديد من الخصائص الفعالة لحجب المكالمات والاتصالات المزعجة، بما في ذلك التحديث والحجب التلقائي لقائمة أكثر الأرقام المزعجة في دولتك.
يذكر أن خاصية حجب الأرقام المزعجة متاحة لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد في كافة الأسواق التي تعمل بها تروكولر.
قامت تروكولر أيضا بإطلاق خدمة الاشتراك المدفوع الجديدة تروكولر بريميوم جولد Truecaller Premium Gold، والتي تمنح أيضا عددا من الخصائص المطورة ضمن باقة الخدمات التي تقدمها.
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