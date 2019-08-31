سعر ومواصفات هاتف جالاكسي A30

الموجز لم تنجح سامسونج في جعل هاتف جالاكسي A30 مميز عن غيره في الفئة المتوسطة حيث يوجد هواتف أقوى من حيث الأداء والكاميرات، وفيما يلي أهم مميزات وعيوب جوال Samsung Galaxy A30 فيما يلي : المعالج: ثماني النواة Exynos 7904 تكنولوجيا 14 نانو التخزين / الرام: 64 جيجا مع 4 جيجا رام الكاميرا: خلفية مزدوجة 16+5 م.ب. / امامية 16 م.ب. الشاشة: 6.4 بوصة بدقة FHD+ بها نوتش صغير Advertisements نظام التشغيل: أندرويد 9.0 البطارية: 4000 مللي أمبير يدعم تشغيل شريحتي الإتصال وكارت الميموري معاً.

بطارية ممتاز تقدم مدة صمود كبيرة تصل إلى يومين.

أحدث نظام تشغيل مع واجهة سامسونج الجديدة الـ One UI.

منفذ Type C في حين أن بعض المنافسين بمنفذ أقدم من نوع Micro USB.

شاشة Super AMOLED بجودة ممتازة لن تجدها في مثل هذا النطاق السعري للهاتف

الهاتف مناسب للشراء إذا لم يكن إهتمامك بلعب الألعاب الثقيلة ولكن الاكتفاء بالاستخدام الخفيف للهاتف مع مشاهدة الفيديوهات بصورة كبيرة.

راديو FM

شاشة على هيئة نوتش

مايكروفون إضافى لإزاله الضوضاء

يدعم الشحن السريع

لا يدعم لمبة الإشعارات.

أداء السماعات الخارجية متوسط.

لا يدعم تصوير الفيديو بجودة الـ 4K.

الهاتف معرض للاتساخ مكان الأصابع والخدش بسهولة.

مستشعر البصمة والـ Face Unlock يستجيبان في وقت أطول من المنافسين.

أداء الكاميرات بصفة عامة والمعالج بصفة خاصة متوسط مقارنة بالمنافسين مثل الـ Redmi Note 7 والـ Realme 2 Pro والـ Realme 3.

لا تتوقع أداء ممتاز في لعب الألعاب الثقيلة على الهاتف بسبب ضعف المعالج الرسومي بالتحديد.

في الإضاءة المنخفضة يعطي هاتفي الـ Realme 3 والـ Note 7 نتائج أفضل من حيث الضوضاء والتشويش.

لا يمكن تغير البطاريه بواسطه المستخدم **السعر في مصر 3300 جنية للنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام ويتوفر بألوان أبيض – أسود – أزرق .

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