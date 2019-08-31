شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عاصفة مغناطيسية تلون الولايات المتحدة بأضواء الشفق القطبى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي " NOAA"، عن ظهور لحظة نادرة لـ "الشفق القطبي الشمالي" هذا الأسبوع، وذلك بسبب العاصفة المغناطيسية الأرضية، التي من المقرر أن تحدث يومي السبت والأحد، وسيكون بإمكان السكان في الجزء الشمالي الشرقي والوسط الغربي من البلاد قادرين على مشاهدة الظاهرة المعروفة باسم "أورورا بورياليس".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستكون الولايات لديها أفضل فرصة لهذه الظاهرة، بما فيها واشنطن وإيداهو ومونتانا ونورث داكوتا الجنوبية وداكوتا الجنوبية ومينيسوتا وولاية ويسكونسن وميشيجان وماين.

وتشمل المواقع الثانوية أيضا أوماها وديز موينز وشيكاغو وميلوكي وساوث بيند وإنديانابوليس وفورت واين وجراند رابيدز وديترويت وكولومبوس وكليفلاند وبيتسبيرج وبافالو ونيويورك سيتي وبوسطن.

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وعلى الرغم من أنه يمكن رؤية الأضواء الشمالية للشفق على مدار السنة، إلا أنها تكون متاحة للناس بين يناير ومارس بشكل معتاد عندما تكون الليالي طويلة ومظلمة، والتى تحدث نتيجة تفاعل جسيمات من الشمس مع الغلاف المغناطيسي للأرض.

وصنفت NOAA العاصفة على أنها G2 أو عاصفة "معتدلة"، ولكن وفقًا للتقديرات هناك احتمال أن تكون أقوى، وتصنيف G2 هو ثاني أقل تصنيف على مقياس يصل إلى 5 مستويات ولا يسبب أي اضطرابات على الأرض.