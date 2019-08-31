شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تخطط لتوفير خط مساعدة لمكافحة الانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقريرحديث أن شركة أمازون تخطط لإطلاق خط مساعدة لمكافحة الانتحار، بعد تزايد البحث على موقعها عن الخراطيم وغيرها من المنتجات التى قد تكون ضارة وتستخدم لإيذاء النفس.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، أدى البحث عن كلمة "الانتحار" فى الأسبوع الماضى على سوق أمازون فى الولايات المتحدة إلى ظهور صفحة الويب التى تُظهر للمستخدمين "مجموعات الانتحار"، وشملت النتائج فى الهند الحبوب المنومة والمبيدات الحشرية وكتاب بعنوان "كيفية ارتكاب الانتحار".

ويتزايد التدقيق التنظيمى لشركات التكنولوجيا الكبرى مع مواجهة التحديات التى تواجهها أمازون فى مراقبة سوقها المترامية الأطراف، حيث يمكن للتجار تمرير قوائم البضائع المحظورة أو غير القانونية حتى لا يتم اكتشافها، وقد استغرقت شركة أمازون الكثير من الوقت لإزالة مثل هذه الأدوات المستخدمة فى الانتحار من متجرها.

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وتمنع الشركة التجار من بيع المنتجات التى تعزز أو تمجد الانتحار، وفقًا لموقعها على الإنترنت، فيما كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضى أيضًا عن وجود أكثر من 4000 عنصر فى متجر أمازون تم تصنيفه بشكل خادع أو أن وكالات الولايات المتحدة حظرت أو اعتبرتها خطيرة.

وقد قامت كل من جوجل وفيس بوك وتويتر وألفابت، بإصدار أرقام خطوط المساعدة استجابةً لاستفسارات المستخدمين التى تتضمن مصطلح "الانتحار"، وبينما تم التدقيق فى منصات وسائل التواصل الاجتماعى فى الأشهر الأخيرة حول كيفية تنسيق المحتوى العنيف والخطير، لم يتضمن النقاش موقع أمازون.

وقالت أمازون إنها شجعت العملاء الذين لديهم مخاوف بشأن عنصر ما على الضغط فوق مربع الملاحظات، الموجود فى أسفل صفحة تفاصيل العنصر، وستتم إضافة معلومات خط المساعدة للانتحار إلى صفحات التفاصيل الخاصة بمنتجات معينة، لإعلام العملاء بأن الدعم المجانى والسرى متاح من خلال منظمات مثل National Lif Prevention Prevention Lifeline.