تكنولوجيا: تسريبات مصورة لصندوق Galaxy A90 5G تؤكد مواصفات الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات المصورة التي نشرت اليوم على مواصفات الإصدار القادم من سلسلة Galaxy A، الذي ينطلق قريباً بعنوان Galaxy A90 5G مع كاميرة ثلاثية وتصميم Infinity-U في الشاشة.

رصد هاتف Galaxy A90 5G في العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم كشف عن صندوق تغليف الهاتف مع بعض المواصفات المؤكدة.

ويأتي هاتف Galaxy A90 5G مع تقنية الشحن السريع في شاحن بقدرة 25W، حيث يظهر الهاتف بنموذج رقم SM-A908N، ويأتي بشاشة Super AMOLED بتصميم Infinity-U وحجم 6.7 إنش، وبجودة عرض Full HD بلس.

كما يضم هاتف Galaxy A90 5G كاميرة خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 5 وأخر 8 ميجا بيكسل، بينما تتميز الكاميرة الأمامية بمستشعر 32 ميجا بيكسل.

ويأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، ويضم الهاتف معالج Snapdragon 855 ثماني الأنوية مع شريحة مودم X50 لدعم الهاتف في الإتصال بشبكات الجيل الخامس، ومن المقرر أيضاً أن يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الشاشة.

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وينطلق هاتف Galaxy A90 5G بتقنية ‘Tilt OIS’ التي تقدم للمرة الأولى من سامسونج، حيث تعمل هذه التقنية على دعم إمالة عدسات الكاميرة إلى الأسفل والأعلى عند التصوير أثناء الحركة، لذا من المقرر أن تظهر الصور ثابتة حتى مع إمالة الهاتف.

المواصفات المتوقعة لهاتف Galaxy A90 5G

شاشة Super AMOLED بتصميم Infinity-U، ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل أو بجودة Full HD بلس.

معالج Snapdragon 855 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 7 نانومتر، مع كرت شاشة Adreno 640

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت

نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة سامسونج One UI

شريحة SIM مزدوجة

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل، مع فلاش LED، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 123 درجة وفتحة عدسات f/2.2، وأيضاً مستشعر 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2.

كاميرة أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.0.

مستشعر للبصمة في الشاشة

يدعم شبكات 5G، وأيضاً Dual 4G VoLTE، كما يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 802.11 ac بتردد 2.4GHz و5GHz، البلوتوث 5، GPS و GLONASS، ومنفذ USB C.

بطارية بقدرة 4500 mAh مع شاحن بتقنية الشحن السريع 25W.

ومن المتوقع أن تعقد شركة سامسونج مؤتمر للإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy A90 5G خلال فعاليات معرض IFA الذي يقام في برلين الشهر المقبل.

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