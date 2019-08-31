جوجل تكتشف مواقع إلكترونية تقوم سرًا بإختراق هواتف iPhone لسنوات

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لطبيعة الأندرويد المفتوحة، فقد أدى هذا إلى إنتشار تصور مفاده أن الأندرويد أقل أمانًا من نظام iOS. هذا ليس صحيحًا بالضرورة لأن هواتف iPhone من آبل كان لها نصيبها العادل من المخاوف الأمنية والبرمجيات الضارة في الماضي. في الواقع، ألقى التقرير الأخير من فريق Google Project Zero الأمني بعض البيض على وجه آبل إذا جاز التعبير.

هذا لأنه وفقا للنتائج التي توصلوا إليها، يبدو أن هناك مواقع خبيثة تقوم سرًا بإختراق هواتف iPhone لسنوات على ما يبدو. إستغلت المواقع الإلكترونية هذه ثغرة يوم الصفر في iPhone، ونظرًا إلى أن هذه المواقع تستقبل الآلاف من الزوار أسبوعيًا، فيمكننا فقط تخيل عدد المستخدمين الذين ربما تأثروا بهذا.

بمجرد تثبيت البرمجيات الخبيثة بنجاح، يصبح الموقع قادرًا على سرقة الملفات وتحميل بيانات المكان الحالي للمستخدم، فضلا عن الوصول إلى ” Keychain ” الخاصة بـ iPhone حيث يتم تخزين معلومات تسجيل الدخول. في حين أن هذا يبدو مخيفًا، فقد قيل أن البرمجيات الخبيثة تصبح غير مستمرة، مما يعني أنه بمجرد إعادة تشغيل iPhone، سيتم إزالة تلك البرمجيات، على الرغم من أن ذلك قد لا يحدث قبل إرسال بعض المعلومات للقراصنة.

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إذا كنت قلقًا بشأن أمان iPhone الخاص بك، فينبغي الإشارة إلى أن شركة آبل قامت فعلاً بإصلاح هذه الثغرة الأمنية. تم إصدار التحديث بالفعل في بداية العام، لذا إذا كنت قد قمت بتحديث iPhone الخاص بك منذ ذلك الحين، فينبغي أن تكون آمنًا.