صور مسربة واقعية للهاتف Realme Q تؤكد لنا أنه ليس سوى الهاتف Realme 5 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل يومين، أكد لنا رئيس التسويق في شركة Realme، السيد Xu Qi Chase أن سلسلة هواتف Realme Q Series القادمة ستضم أربعة هواتف ذكية. وأكدت شركة Realme نفسها أن واحد من هذه الهواتف الذكية الأربعة سيضم المعالج Snapdragon 712 مما أدى إلى تكهنات بأنه لن يكون هاتف ذكي جديد كليًا وإنما الهاتف Realme 5 Pro الحالي ولكن تحت إسم مختلف. الآن، تؤكد مجموعة من الصور التي تم نشرها على الشبكات الإجتماعية الصينية Weibo أن الهاتف Realme Q ليس سوى الهاتف Realme 5 Pro مع علبة جديدة.

وبغض النظر عن الصور المسربة أدناه، فقد قامت شركة Realme كذلك بالتشويق رسميًا للهاتف Realme Q في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo حيث نشرت صورة تعرض لنا الواجهة الخلفية للهاتف والتي تضم الكاميرات الأربعة ومستشعر بصمات الأصابع. وإلى جانب ذلك، أعطت الشركة تلميحًا للسعر الذي سيتألف من ثلاثة أرقام، والذي سيكون على الأرجح 999 يوان صيني الذي يُعادل 140 دولار أمريكي. من المحتمل أن يكون هذا السعر للنسخة المزودة بـ 4GB من الذاكرة العشوائية و 64GB من الذاكرة الداخلية.

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أما بالنسبة للأجهزة الثلاثة الأخرى في تشكيلة Realme Q Series، فيجب أن تكون مجرد هواتف Realme X و Realme XT بأسماء جديدة جنبًا إلى جنب مع هاتف جديد من الفئة الإقتصادية. سنحرص على تتبع الأمور بمجرد الحصول على المزيد من التفاصيل.