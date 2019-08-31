تسريب علبة الهاتف Galaxy A90 5G، وهي تؤكد لنا المواصفات الرئيسية للجهاز

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت مبكر جدًا من صباح اليوم عرضنا لكم صورة رسمية مسربة للهاتف Galaxy A90 5G القادم من شركة سامسونج مما أكد لنا وجود هذا الهاتف وتصميمه العام. أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على صور مسربة جديدة لنفس الهاتف. هذه المرة، التسريب عبارة عن صور واقعية لعلبة الهاتف مما يؤكد لنا تصميم Galaxy A90 5G من جديد ومواصفاته التقنية الرئيسية.

هذه الصور المسربة الواقعية الجديدة تؤكد لنا أن الهاتف Galaxy A90 5G لن يضم تلك الكاميرا المنبثقة الدوارة التي رأيناها في الهاتف Galaxy A80. وبدلاً من ذلك، فهو سيضم الكاميرا الأمامية في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الزاوية العلوية اليسرى من الواجهة الخلفية.

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وبغض النظر عن التصميم، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف Galaxy A90 5G سيضم شاشة Infinity-U Super AMOLED بدقة +FullHD وبحجم 6.7 إنش على الأرجح، ومعالج ثماني النوى سيكون على الأرجح من فئة Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثالثة والأخيرة. وكما يوحي إسمه، فهذا الهاتف سيدعم أيضًا شبكات الجيل الخامس 5G. وعلى الرغم من أن هذه الصور لا تكشف عن ذلك، فقد تأكد بالفعل أن الهاتف Galaxy A90 5G سيدعم الشحن السريع بقوة 25W.

الهاتف Galaxy A90 5G سيكون الهاتف الأكثر تكلفة في تشكيلة Galaxy A Series. وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون هاتف 5G الأرخص من الشركة الكورية الجنوبية. عمومًا، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن، ولكن نأمل أن نحصل على المزيد من المعلومات، بما في ذلك بقية المواصفات التقنية والسعر وموعد الإطلاق في المستقبل القريب.