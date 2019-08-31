شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغيير جديد قادم لمتجر جوجل بلاى على هواتف أندرويد.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيبدأ تشغيل مقاطع الفيديو الموجودة على قائمة متجر جوجل بلاى تلقائيًا بدءًا من الشهر المقبل، كما ذكرت الشركة بصفحة مساعدة جوجل بلاى Console.

ووفقا لموقع Android Police الأمريكى، لن يتم السماح بمقاطع الفيديو التى تسبقها الإعلانات؛ وسيكون أمام المطورين حتى الأول من نوفمبر مهلة لتنفيذ طلبها، وأوضحت جوجل سبب هذه الخطوة قائلة: "عندما يتصفح المستخدمون Google Play، نريدهم أن يروا تطبيقك، وليس إعلان شخص آخر."

يُعد موقع يوتيوب مصدر مقاطع الفيديو التى تظهر فى متجر جوجل بلاى، وتظهر هذه المقاطع إعلانات كما تفعل معظم مقاطع فيديو يوتيوب، وتقول جوجل إن مستخدمى متجر جوجل بلاى قد يشعرون بالارتباك إذا رأوا إعلانًا يتم تشغيله قبل بدء تشغيل مقطع فيديو حول تطبيق ما، لذا بدءًا من 1 نوفمبر، لن يسمح بعد الآن بعرض مقاطع الفيديو التى يتم تحقيق الدخل منها على واجهة متجر تطبيقات أندرويد.

وبدأ يوتيوب مؤخرًا التشغيل التلقائى لمقاطع الفيديو الموجودة فى علامة تبويب الاشتراك، ولكنه يتضمن تبديل يسمح للمستخدمين بتعطيل الميزة.