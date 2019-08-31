تكنولوجيا: سامسونج تبدأ في إختبار مكبر Galaxy Home Mini الصوتي في كوريا الجنوبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج في تلقي طلبات التسجيل المسبق للإشتراك في الإختبارات التي تجرى على الوحدات التجريبية من مكبرات Galaxy Home Mini الصوتية في كوريا الجنوبية.
أعلنت العملاق الكوري عن مكبر Galaxy Home الصوتي منذ عام تقريباً الآن، إلا أن الشركة لم تطلق هذا الإصدار للأسواق حتى الآن، ومن جديد تستعد سامسونج لإطلاق الإصدار الجديد الأصغر حجماً من المكبرات الصوتية Galaxy Home Mini.
ولقد أكدت سامسونج رسمياً على وجود هذا الإصدار من خلال فتح باب التسجيل للإشتراك في تجربة الوحدات التجريبية من Galaxy Home Mini، إلا أن التجربة محدودة في سوق كوريا الجنوبية فقط، حيث يبدأ التسجيل غداً الأول من سبتمبر، ومن ثم يمكن للمشتركين تجربة الإصدار الجديد الأصغر حجماً من المكبرات الصوتية التي تأتي بدعم من مساعد Bixby، من جانب أخر يشترط تسجيل المستخدم في التجربة عبر أحد هواتف سامسونج.
يذكر أن إعلان سامسونج عن بدء إختبار وحدات Galaxy Home Mini يؤكد على أن هذا الإصدار من مكبر سامسونج الصوتي لم ينتهي بشكل كامل، لذا نتوقع أن يطلق رسمياً إلى الأسواق في 2020، إلا أن خطط سامسونج لإطلاق Galaxy Home الأكبر ليست واضحة في الوقت الحالي.
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