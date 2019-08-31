Huawei تكشف عن الجهاز اللوحي Huawei MediaPad M6 Turbo مع ذاكرة عشوائية إضافية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن نسخة جديدة من الجهاز اللوحي Huawei MadiaPad M6 تستهدف السوق الصيني، على الأقل حتى الآن. هذه النسخة الجديدة تحمل إسم Huawei MediaPad M6 Turbo، وهي تأتي مع 2GB من الذاكرة العشوائية الإضافية مما يرفع الحجم الإجمالي للذاكرة العشوائية في هذا الجهاز اللوحي الجديد إلى 6GB.

وبالإضافة إلى الذاكرة العشوائية الإضافية، فالجهاز اللوحي Huawei MediaPad M6 Turbo الجديد يأتي كذلك مع لونين جديدين مثيرين للإهتمام، وهما الأزرق و الأحمر واللذان يمتازان كذلك بنمط جميل على شكل الحرف X.

لا يزال الجهاز اللوحي Huawei MediaPad M6 Turbo يضم شاشة IPS LCD بحجم 8.4 إنش وبدقة 2560×1600 بكسل، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 980، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وبطارية بسعة 6100mAh. وعلاوة على ذلك، هذا الجهاز اللوحي الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل، وبشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.1.

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النسخة التي تدعم شبكات WiFi فقط من هذا الجهاز اللوحي ستكلف ما يعادل 377 دولار أمريكي إستنادا إلى أسعار الصرف الحالية، بينما ستكلف النسخة التي تدعم شبكات LTE كذلك ما يعادل 419 دولار أمريكي. ولحد الآن، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إطلاق Huawei MediaPad M6 Turbo خارج الصين أم لا.