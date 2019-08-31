أول هاتف ذكي من شركة TCL يحمل علامتها التجارية الخاصة سيظهر في معرض IFA 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - من المعروف أن شركة TCL Communication هي من تملك ترخيص إستخدام العلامات التجارية Alcatel و BlackBerry في هواتفها الذكية، ولكن يبدو الآن أن الشركة الصينية أصبحت واثقة أكثر من علامتها التجارية الخاصة. أعلنت الشركة أنها ستكشف رسميًا عن هاتفها الذكي الأول تحت العلامة التجارية TCL الخاصة بها للأسواق العالمية في اليوم 5 سبتمبر بمعرض IFA 2019 المقرر عقده بالعاصمة الألمانية، برلين.

وسوف تكشف الشركة الصينية كذلك عن مفهوم جديد للشاشة القابلة للطي وأول شاشة قابلة للإرتداء، فضلا عن ” تجربة سينمائية بقطر 100 بوصة لجهاز بحجم معظم النظارات الشمسية “. وقال المدير العام للتسويق العالمي في شركة TCL، السيد Stefan Streit أنه نظرًا لأن الشركة هي واحدة من أبزر الشركات المصنعة للشاشات في العالم، فإنها تُركز على جلب ” خبرتها في مجال الوسائط المتعددة إلى الأجهزة المحمولة “.

CSOT هي شركة شقيقة لـ TCL وقد طورت الشاشة المستخدمة في هاتف TCL القادم والتي تُطلق عليها إسم Dotch. وجدير بالذكر أن Dotch هو نتيجة دمج الكلمتين dot و notch، مما يعني أنه من الناحية الفنية سيضم هاتف TCL القادم شاشة مزودة بثقب من أجل الكاميرا الأمامية.

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مفهوم الهاتف الذكي القابل للطي الجديد الذي تتحدث عنه شركة TCL سيضم مفصل ButterflyHinge الجديد كليًا، والذي سيُتمم مفصل DragonHinge الذي تم الإعلان عنه بالفعل في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم أواخر شهر فبراير الماضي بمدينة برشلونة الإسبانية، ولكن سيتم إصدار أول جهاز قابل للطي جاهز ليتم تسويقه تجاريًا في العام المقبل، ونحن نأمل في رؤيته في نسخة العام المقبل من معرض MWC.

سيكون لدى شركة TCL Communication كشك في القاعة 21، الجناح 102 في معرض IFA 2019 بالعاصمة الألمانية برلين، وسنقوم بزيارتها بالتأكيد لتقديم تقرير وتجربة بعض منتجاتها الجديدة.