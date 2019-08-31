غوغل كشفت الكارثة: اختراق مخيف طال هواتف آيفون

وكشف باحثون مختصون في الأمن الخارجي لشركة "غوغل" أن عملية اختراق غير مسبوقة طالت هواتف آيفون، إذ وقع الآلاف من المستخدمين ضحية لهجمات، نجح مسؤولو أمن أجهزة الشركة في تعطيلها بعد ذلك.

وتشير تفاصيل عمليات الاختراق تلك، إلى أنها استمرت على مدى عامين ونصف، وأن مجموعة من المواقع الإلكترونية ساهمت في العملية من خلال تحميل تطبيقات ضارة على هواتف آيفون.



ولم تسلم أحدث أجهزة آيفون وأكثرها تطورا لمواجهة هذه النوع من عمليات الاختراق، إذ أن عيوبا أمنية كشف عنها الباحثون في أنظمة تشغيل الهاتف الشهير، انطلاقا من IOS10 وصولا إلى IOS12.