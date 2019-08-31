شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن عن استبدال شاشات ساعة Apple watch مجانا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تستخدم ساعة أبل ووتش الجيل الثانى أو الثالث، فهناك احتمال أن تقوم أبل باستبدال الشاشة مجانًا، فوفقًا لصفحة دعم محدّثة على موقع الشركة، أعلنت أبل عن تغيير شاشات معينة مجانًا.

وتقول صفحة الدعم: "فى ظل ظروف نادرة جدًا، قد تتشكل صدع على طول الحافة الدائرية للشاشة فى طرازات الألومنيوم من أبل Watch Series 2 أو Series 3، لذا أعلنت الشركة أن أى مزود خدمة معتمد من أبل يمكنه استبدال الشاشة لوحدات ساعة أبل المؤهلة بهذه المشكلة مجانًا تمامًا".

أكدت أبل أن نسخ أبل ووتش الأخرى ليست جزءًا من هذا البرنامج، ففى الوقت نفسه، تستعد أبل لإطلاق الجيل الجديد من Apple Watch، إذ أرسلت رسميًا دعوات إعلامية لحضور حدث خاص يُعقد فى 10 سبتمبر، من المتوقع أن يتم الكشف بهذا الحدث عن Apple Watch جديدة إلى جانب ثلاثة هواتف iPhone جديدة.